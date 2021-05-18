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2021 Beykent Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200711133

200711133 | Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200711133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 200711133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 318,85683

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 365,29005

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 142839

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200711133   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,85683

Tavan Puan: 365,29005

Başarı Sıralaması: 142839

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,22762

Tavan Puan: 467,68543

Başarı Sıralaması:  31783

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,61876

Tavan Puan: 350,94561

Başarı Sıralaması :  73400

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,72309

Tavan Puan: 395,00841

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  76419

Kontenjan 2017 :  6+0

Yerleşen 2017 : 6

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Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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