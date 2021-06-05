2021 Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2007904672021 İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2098100202021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2016500982021 Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2076508852021 Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055503152021 İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2023523042021 Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2019905042021 Doğuş Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2012902392021 İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2031516952021 Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650883
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751838

2021 Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751838

200751838 | Beykent Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751838

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 200751838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi   , Vakıf , Anestezi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 302,84301

Beykent Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 457112

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200751838   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 302,84301

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 457112

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,78193

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  443290

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT