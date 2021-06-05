2021 Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200752836

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200752836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 269,30881

Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 723240

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200752836

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 269,30881

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 723240

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,98586

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1422674

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: Doldu-45