2021 Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 200710162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 328,85502

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 419,65092

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 189367

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200710162

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,85502

Tavan Puan: 419,65092

Başarı Sıralaması: 189367

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,72698

Tavan Puan: 345,46551

Başarı Sıralaması: 143832

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 313,04354

Tavan Puan: 336,43581

Başarı Sıralaması : 148000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,58845

Tavan Puan: 362,67227

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 100388

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.