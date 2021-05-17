2021 Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790461
200790461 | Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200790461 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykent Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 340,25228
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 392,01840
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 83900
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200790461
ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,25228
Tavan Puan: 392,01840
Başarı Sıralaması: 83900
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,6008
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 48705
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,77627
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 66700
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,99491
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 61530
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.