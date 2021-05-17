2021 Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200711636

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 200711636 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 355,22111

Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 492,33937

Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 55523

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200711636

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,22111

Tavan Puan: 492,33937

Başarı Sıralaması: 55523

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,80607

Tavan Puan: 487,94135

Başarı Sıralaması: 46791

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,45781

Tavan Puan: 364,01219

Başarı Sıralaması : 83000

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,85683

Tavan Puan: 439,25860

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 106496

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.