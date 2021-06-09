2021 Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751671
200751671 | Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200751671 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykent Üniversitesi , Vakıf , Moda Tasarımı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.
Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 271,05738
Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---
Beykent Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 706794
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200751671
ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 271,05738
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 706794
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,01864
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 455619
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: Doldu-4