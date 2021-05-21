2021 Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790442

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200790442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 394,63396

Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 421,66166

Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 17184

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200790442

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,63396

Tavan Puan: 421,66166

Başarı Sıralaması: 17184

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,4252

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 12044

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,92538

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 15300

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,82435

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15009

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.