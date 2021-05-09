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2021 Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200711778

200711778 | Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200711778

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 200711778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 289,03609

Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 299,41881

Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 341286

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200711778   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,03609

Tavan Puan: 299,41881

Başarı Sıralaması: 341286

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,14663

Tavan Puan: 292,92109

Başarı Sıralaması:  286082

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,39836

Tavan Puan: 292,81452

Başarı Sıralaması :  248000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,86717

Tavan Puan: 338,17579

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  290843

Kontenjan 2017 :  7+0

Yerleşen 2017 : 7

taban-puan.jpg

Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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