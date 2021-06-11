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2021 Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200790431

200790431 | Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200790431

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü tercih kod numarası 200790431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi   , Vakıf , Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban Puanı: 361,82128

Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 201620

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200790431   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 361,82128

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 201620

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,76099

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  161947

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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