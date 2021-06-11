2021 Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200790431

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 200790431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 361,82128

Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 201620

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200790431

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 361,82128

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 201620

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,76099

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 161947

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4