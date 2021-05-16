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2021 Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200711487

200711487 | Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200711487

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 200711487 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya (Fakülte)   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 424,46329

Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 489,20984

Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 4527

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200711487   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 424,46329

Tavan Puan: 489,20984

Başarı Sıralaması: 4527

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 475,81367

Tavan Puan: 479,22456

Başarı Sıralaması:  547

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,57602

Tavan Puan: 424,96694

Başarı Sıralaması :  12500

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,73721

Tavan Puan: 432,46235

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  25854

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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