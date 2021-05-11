2021 Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200810082

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 200810082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi , Vakıf , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 213,25913

Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 294,95011

Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 943511

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200810082

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,25913

Tavan Puan: 294,95011

Başarı Sıralaması: 943511

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,28122

Tavan Puan: 271,88341

Başarı Sıralaması: 606784

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 252,73356

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 24+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 255,10145

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 36+0

Yerleşen 2017 : 7

Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.