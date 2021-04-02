2021 Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200851514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi , Vakıf , İşletme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 380,29191

Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 399,88228

Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 120324

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851514

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 380,29191

Tavan Puan: 399,88228

Başarı Sıralaması: 120324

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,77405

Tavan Puan: 382,74012

Başarı Sıralaması: 100762

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,68001

Tavan Puan: 355,28446

Başarı Sıralaması : 183000

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.