2021 Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200810037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200810037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi , Vakıf , Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 299,8391

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 312,07103

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 292456

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200810037

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,8391

Tavan Puan: 312,07103

Başarı Sıralaması: 292456

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,68486

Tavan Puan: 294,96835

Başarı Sıralaması: 261100

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 275,44157

Tavan Puan: 285,72175

Başarı Sıralaması : 289000

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,92039

Tavan Puan: 289,40711

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 346789

Kontenjan 2017 : 30+0

Yerleşen 2017 : 30

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.