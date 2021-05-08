2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200910354

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200910354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 324,91249

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 519,76748

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 201413

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200910354

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,91249

Tavan Puan: 519,76748

Başarı Sıralaması: 201413

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,98917

Tavan Puan: 342,65636

Başarı Sıralaması: 148366

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,95106

Tavan Puan: 327,56761

Başarı Sıralaması : 165000

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,81912

Tavan Puan: 359,55328

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 100040

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.