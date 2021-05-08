2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200910354
200910354 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200910354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 324,91249
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 519,76748
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 201413
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200910354
ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,91249
Tavan Puan: 519,76748
Başarı Sıralaması: 201413
Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0
Yerleşen 2020 – 2021: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,98917
Tavan Puan: 342,65636
Başarı Sıralaması: 148366
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 306,95106
Tavan Puan: 327,56761
Başarı Sıralaması : 165000
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,81912
Tavan Puan: 359,55328
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 100040
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.