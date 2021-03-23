2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200910027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 525,4855
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 534,38083
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 4002
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200910027
ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 525,4855
Tavan Puan: 534,38083
Başarı Sıralaması: 4002
Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0
Yerleşen 2020 – 2021: 19
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 516,61848
Tavan Puan: 538,86114
Başarı Sıralaması: 3033
Kontenjan 2019: 11+0
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 510,69421
Tavan Puan: 534,06332
Başarı Sıralaması : 3620
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 498,13673
Tavan Puan: 509,59577
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 3472
Kontenjan 2017 : 19+0
Yerleşen 2017 : 19
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.