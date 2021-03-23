2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200910036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 101+0 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 101 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,39647

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 525,20391

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16746

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200910036

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,39647

Tavan Puan: 525,20391

Başarı Sıralaması: 16746

Kontenjan 2020 – 2021 : 101+0

Yerleşen 2020 – 2021: 101

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,73234

Tavan Puan: 505,05001

Başarı Sıralaması: 14857

Kontenjan 2019: 79+0

Yerleşen 2019: 79

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,52655

Tavan Puan: 508,63455

Başarı Sıralaması : 10300

Kontenjan 2018 : 35+0

Yerleşen 2018 : 35

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,43508

Tavan Puan: 496,01457

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7339

Kontenjan 2017 : 29+0

Yerleşen 2017 : 29

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.