2021 Bilecik Şeyh Edebali Üni. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101990042

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 101990042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi , Devlet , İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 251,50091

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 287,45222

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 418336

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101990042

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,50091

Tavan Puan: 287,45222

Başarı Sıralaması: 418336

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

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2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.