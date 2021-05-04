2021 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101910307

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü tercih kod numarası 101910307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi , Devlet , Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü , Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Ziraat Mühendisliği Programları Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban Puanı: 261,05496

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Tavan Puan: 305,85103

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 377053

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101910307

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,05496

Tavan Puan: 305,85103

Başarı Sıralaması: 377053

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,94968

Tavan Puan: 333,87584

Başarı Sıralaması: 413381

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 264,08811

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 28

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,80872

Tavan Puan: 252,90725

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.