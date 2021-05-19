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2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930056

101930056 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik  ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Coğrafya   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü tercih kod numarası 101930056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi , Devlet , Coğrafya   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban Puanı: 253,21965

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Tavan Puan: 315,81963

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Başarı Sıralaması: 481251

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101930056   

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 253,21965

Tavan Puan: 315,81963

Başarı Sıralaması: 481251

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,22042

Tavan Puan: 300,64632

Başarı Sıralaması:  385270

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,68127

Tavan Puan: 301,67639

Başarı Sıralaması :  371000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,19585

Tavan Puan: 349,90614

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  227120

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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