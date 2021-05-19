2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930056
101930056 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 101930056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 253,21965
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 315,81963
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 481251
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101930056
ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bilecik
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 253,21965
Tavan Puan: 315,81963
Başarı Sıralaması: 481251
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,22042
Tavan Puan: 300,64632
Başarı Sıralaması: 385270
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 274,68127
Tavan Puan: 301,67639
Başarı Sıralaması : 371000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,19585
Tavan Puan: 349,90614
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 227120
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.