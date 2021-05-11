2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101910149

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 101910149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 226,96888

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 279,11066

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 793437

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101910149

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,96888

Tavan Puan: 279,11066

Başarı Sıralaması: 793437

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,23668

Tavan Puan: 280,20403

Başarı Sıralaması: 791161

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 267,99060

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 42

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,99327

Tavan Puan: 325,64509

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 342422

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.