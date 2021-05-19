2021 Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098301122021 Gümüşhane Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1047100632021 Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1039101882021 Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930265Tuvalette telefonla vakit geçirmeyi sevenlere kötü haber: Mikrop yuvası haline geliyor!2021 Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1051101452021 Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010706Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Barış Arduç kadroya dahil edildi!2021 Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2007904372021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711825
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930065

2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930065

101930065 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik  ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 101930065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 243,71972

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 300,05651

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 549302

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101930065   

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 243,71972

Tavan Puan: 300,05651

Başarı Sıralaması: 549302

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,25278

Tavan Puan: 301,61436

Başarı Sıralaması:  460243

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,51902

Tavan Puan: 284,27689

Başarı Sıralaması :  467000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,25528

Tavan Puan: 353,26289

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  505725

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT