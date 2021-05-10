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2021 Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 102090091

102090091 | Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 102090091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102090091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 255,55723

Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 316,76074

Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 541589

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090091   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,55723

Tavan Puan: 316,76074

Başarı Sıralaması: 541589

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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