2021 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010146
102010146 | Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102010146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 298,45359
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 393,60050
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 222237
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102010146
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 298,45359
Tavan Puan: 393,60050
Başarı Sıralaması: 222237
Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5
Yerleşen 2020 – 2021: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,29358
Tavan Puan: 406,62851
Başarı Sıralaması: 159431
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 323,38771
Tavan Puan: 409,33908
Başarı Sıralaması : 125000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,46189
Tavan Puan: 438,89651
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 86450
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.