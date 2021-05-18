2021 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102010146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 298,45359

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 393,60050

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 222237

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102010146

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,45359

Tavan Puan: 393,60050

Başarı Sıralaması: 222237

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,29358

Tavan Puan: 406,62851

Başarı Sıralaması: 159431

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,38771

Tavan Puan: 409,33908

Başarı Sıralaması : 125000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,46189

Tavan Puan: 438,89651

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 86450

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.