2021 Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010288

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 102010288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 346,51849

Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 398,16779

Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 141007

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102010288

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,51849

Tavan Puan: 398,16779

Başarı Sıralaması: 141007

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,89056

Tavan Puan: 368,35665

Başarı Sıralaması: 108421

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,69223

Tavan Puan: 370,14955

Başarı Sıralaması : 78300

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,3018

Tavan Puan: 408,47761

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 44326

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.