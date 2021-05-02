2021 Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 102010225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 343,00211

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 383,80312

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 169504

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102010225

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,00211

Tavan Puan: 383,80312

Başarı Sıralaması: 169504

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,44166

Tavan Puan: 319,92852

Başarı Sıralaması: 186050

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,99157

Tavan Puan: 304,92969

Başarı Sıralaması : 193000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,07259

Tavan Puan: 305,28175

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 170431

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.