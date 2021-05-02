2021 Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010225
102010225 | Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 102010225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 343,00211
Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 383,80312
Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 169504
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102010225
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,00211
Tavan Puan: 383,80312
Başarı Sıralaması: 169504
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,44166
Tavan Puan: 319,92852
Başarı Sıralaması: 186050
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,99157
Tavan Puan: 304,92969
Başarı Sıralaması : 193000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,07259
Tavan Puan: 305,28175
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 170431
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.