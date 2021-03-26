2021 Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 207610106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Eczacılık Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 428,10811

Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 450,90973

Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 73713

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207610106

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,10811

Tavan Puan: 450,90973

Başarı Sıralaması: 73713

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,6539

Tavan Puan: 412,80281

Başarı Sıralaması: 67310

Kontenjan 2019: 32+0

Yerleşen 2019: 32

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 363,58402

Tavan Puan: 404,68142

Başarı Sıralaması : 79500

Kontenjan 2018 : 58+0

Yerleşen 2018 : 58

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,44612

Tavan Puan: 410,72133

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 60362

Kontenjan 2017 : 48+0

Yerleşen 2017 : 48

Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.