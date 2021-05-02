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2021 Bitlis Eren Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102110012

102110012 | Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bitlis Eren Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102110012

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis  ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi   Sağlık Yüksekokulu   Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102110012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 333,28789

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 393,11632

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 185456

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102110012   

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,28789

Tavan Puan: 393,11632

Başarı Sıralaması: 185456

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: 77

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,62339

Tavan Puan: 345,82244

Başarı Sıralaması:  198553

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 277,14415

Tavan Puan: 320,36505

Başarı Sıralaması :  205000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,12777

Tavan Puan: 358,86706

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  183750

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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