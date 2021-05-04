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2021 Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102110039

102110039 | Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102110039

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bitlis Eren Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis  ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 102110039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 253,53888

Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 280,01722

Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 409027

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102110039   

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,53888

Tavan Puan: 280,01722

Başarı Sıralaması: 409027

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,54305

Tavan Puan: 248,77866

Başarı Sıralaması:  421174

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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