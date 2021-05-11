2021 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102190023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 102190023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 212,58992

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 288,47886

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 948763

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102190023

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,58992

Tavan Puan: 288,47886

Başarı Sıralaması: 948763

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,60934

Tavan Puan: 326,72039

Başarı Sıralaması: 810824

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

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Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.