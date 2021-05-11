2021 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102190023
102190023 | Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 102190023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 212,58992
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 288,47886
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 948763
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102190023
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 212,58992
Tavan Puan: 288,47886
Başarı Sıralaması: 948763
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,60934
Tavan Puan: 326,72039
Başarı Sıralaması: 810824
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.