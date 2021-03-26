2021 Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102210408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Fizik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Fizik Öğretmenliği Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 416,00346

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 416,00346

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84535

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210408

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,00346

Tavan Puan: 416,00346

Başarı Sıralaması: 84535

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,94763

Tavan Puan: 357,94763

Başarı Sıralaması: 102612

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,87811

Tavan Puan: 369,87811

Başarı Sıralaması : 74200

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 1+0

Yerleşen 2017 : 0

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.