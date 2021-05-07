2021 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102210374
102210374 | Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102210374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 478,51532
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 492,35424
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 2197
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210374
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 478,51532
Tavan Puan: 492,35424
Başarı Sıralaması: 2197
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 442,31585
Tavan Puan: 478,48354
Başarı Sıralaması: 4553
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: 67
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,4527
Tavan Puan: 461,69796
Başarı Sıralaması : 14700
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 67
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 413,97514
Tavan Puan: 498,26614
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 54052
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.