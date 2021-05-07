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2021 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102210374

102210374 | Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102210374

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102210374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 478,51532

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 492,35424

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 2197

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210374   

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 478,51532

Tavan Puan: 492,35424

Başarı Sıralaması: 2197

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,31585

Tavan Puan: 478,48354

Başarı Sıralaması:  4553

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 405,4527

Tavan Puan: 461,69796

Başarı Sıralaması :  14700

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,97514

Tavan Puan: 498,26614

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  54052

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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