2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100130173
100130173 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100130173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 276,44088
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 340,55320
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 334754
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100130173
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 276,44088
Tavan Puan: 340,55320
Başarı Sıralaması: 334754
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,20918
Tavan Puan: 348,32091
Başarı Sıralaması: 283736
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 298,37554
Tavan Puan: 318,72338
Başarı Sıralaması : 227000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,06802
Tavan Puan: 356,00240
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 210973
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.