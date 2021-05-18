2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100130173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100130173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 276,44088

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 340,55320

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 334754

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100130173

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 276,44088

Tavan Puan: 340,55320

Başarı Sıralaması: 334754

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,20918

Tavan Puan: 348,32091

Başarı Sıralaması: 283736

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,37554

Tavan Puan: 318,72338

Başarı Sıralaması : 227000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,06802

Tavan Puan: 356,00240

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 210973

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.