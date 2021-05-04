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2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110133

100110133 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 100110133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 260,88541

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 310,55269

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 377705

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110133   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,88541

Tavan Puan: 310,55269

Başarı Sıralaması: 377705

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,9077

Tavan Puan: 270,11000

Başarı Sıralaması:  397222

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 255,11816

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 27

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,85096

Tavan Puan: 262,21494

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  272860

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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