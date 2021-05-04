2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110133
100110133 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 100110133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 260,88541
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 310,55269
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 377705
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100110133
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 260,88541
Tavan Puan: 310,55269
Başarı Sıralaması: 377705
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,9077
Tavan Puan: 270,11000
Başarı Sıralaması: 397222
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 255,11816
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 27
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,85096
Tavan Puan: 262,21494
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 272860
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.