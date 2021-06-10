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2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150838

100150838 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150838

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu   Sosyal Hizmetler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü tercih kod numarası 100150838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Hizmetler  Bölümü , Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban Puanı: 247,90752

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Tavan Puan: ---

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Başarı Sıralaması: 951853

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150838   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,90752

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 951853

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,2537

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  875582

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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