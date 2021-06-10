2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150838
100150838 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 100150838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmetler Bölümü , Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 247,90752
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Tavan Puan: ---
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başarı Sıralaması: 951853
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100150838
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,90752
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 951853
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,2537
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 875582
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: Doldu-57