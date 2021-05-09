2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110169
100110169 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 100110169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 261,67943
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 310,84130
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 498423
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100110169
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 261,67943
Tavan Puan: 310,84130
Başarı Sıralaması: 498423
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,11031
Tavan Puan: 309,91554
Başarı Sıralaması: 442823
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 246,3265
Tavan Puan: 339,87131
Başarı Sıralaması : 478000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,60482
Tavan Puan: 343,63374
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 203195
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.