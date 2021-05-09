2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 100110169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 261,67943

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 310,84130

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 498423

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110169

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,67943

Tavan Puan: 310,84130

Başarı Sıralaması: 498423

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,11031

Tavan Puan: 309,91554

Başarı Sıralaması: 442823

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,3265

Tavan Puan: 339,87131

Başarı Sıralaması : 478000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,60482

Tavan Puan: 343,63374

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 203195

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.