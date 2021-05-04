2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107330202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107330202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 245,97296

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 267,18060

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 445347

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107330202

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 245,97296

Tavan Puan: 267,18060

Başarı Sıralaması: 445347

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,335

Tavan Puan: 287,04561

Başarı Sıralaması: 448184

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 250,50304

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,64347

Tavan Puan: 264,08254

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 251367

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.