2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107310473
107310473 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107310473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Bucak Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 254,35563
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 277,00564
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 405355
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107310473
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Bucak Sağlık Yüksekokulu
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 254,35563
Tavan Puan: 277,00564
Başarı Sıralaması: 405355
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,52441
Tavan Puan: 259,37411
Başarı Sıralaması: 393949
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,18181
Tavan Puan: 286,54445
Başarı Sıralaması : 396000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,26346
Tavan Puan: 322,95104
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 367816
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.