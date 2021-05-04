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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390132

107390132 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107390132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü , Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 258,49202

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 379,07422

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 387459

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390132   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,49202

Tavan Puan: 379,07422

Başarı Sıralaması: 387459

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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