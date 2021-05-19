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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107390101

107390101 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107390101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 107390101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 265,74082

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 385,46671

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 398845

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390101   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,74082

Tavan Puan: 385,46671

Başarı Sıralaması: 398845

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,55625

Tavan Puan: 345,14794

Başarı Sıralaması:  357610

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,36342

Tavan Puan: 328,50676

Başarı Sıralaması :  404000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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