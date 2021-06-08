2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107351055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107351055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 212,11462

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1407460

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107351055

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,11462

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1407460

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,43174

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1316139

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26