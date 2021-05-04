2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107310491

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 107310491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 217,77688

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 217,77688

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 635597

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107310491

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,77688

Tavan Puan: 217,77688

Başarı Sıralaması: 635597

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,02922

Tavan Puan: 228,02922

Başarı Sıralaması : 397000

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,11659

Tavan Puan: 225,11659

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 288470

Kontenjan 2017 : 1+0

Yerleşen 2017 : 1

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.