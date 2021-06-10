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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107350912

107350912 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107350912

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi     Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü tercih kod numarası 107350912 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü , Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban Puanı: 225,24565

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1230424

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107350912   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,24565

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1230424

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,36216

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1174920

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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