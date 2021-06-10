2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390116
107390116 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 107390116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü , Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 214,80516
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1370524
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107390116
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 214,80516
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1370524
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,55598
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1214993
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41