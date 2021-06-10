2021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038511762021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038507242021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038502752021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038505392021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038501152021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038509542021 Türk Hava Kurumu Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2057501552021 Türk Hava Kurumu Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2057501562021 İstanbul Gelişim Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027541832021 İstanbul Gelişim Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202750676
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  3. 2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390116

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390116

107390116 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi     Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 107390116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü , Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 214,80516

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1370524

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390116   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 214,80516

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1370524

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,55598

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1214993

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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