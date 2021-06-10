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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107390104

107390104 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107390104

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi     Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü tercih kod numarası 107390104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   , Devlet , Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü , Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Taban Puanı: 248,87265

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 940583

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390104   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

FAKÜLTE: Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,87265

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 940583

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,39967

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  848941

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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