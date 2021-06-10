2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107350393

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107350393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü , Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 186,04206

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1724523

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107350393

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 186,04206

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1724523

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,86918

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1649161

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21