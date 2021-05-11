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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107390131

107390131 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107390131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107390131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 223,31451

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 265,50231

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 834930

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390131   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,31451

Tavan Puan: 265,50231

Başarı Sıralaması: 834930

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,76531

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  783755

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,08883

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  358604

Kontenjan 2017 :  90+3

Yerleşen 2017 : 93

taban-puan.jpg

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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