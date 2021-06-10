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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107351019

107351019 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107351019

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi     Gölhisar Meslek Yüksekokulu   Sosyal Güvenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü tercih kod numarası 107351019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Güvenlik  Bölümü , Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban Puanı: 202,2952

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1546443

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107351019   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gölhisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 202,2952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1546443

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,7455

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1577701

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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