2021 Bursa Uludağ Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109710542

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 109710542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 243,26439

Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Tavan Puan: 275,17388

Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 459370

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710542

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,26439

Tavan Puan: 275,17388

Başarı Sıralaması: 459370

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,06052

Tavan Puan: 247,63680

Başarı Sıralaması: 481816

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 291,64818

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 28

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,44583

Tavan Puan: 289,68638

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 289529

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.