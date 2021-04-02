2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109710745 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 379,2415

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 436,10008

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 121544

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710745

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 379,2415

Tavan Puan: 436,10008

Başarı Sıralaması: 121544

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,33867

Tavan Puan: 435,74360

Başarı Sıralaması: 128255

Kontenjan 2019: 125+4

Yerleşen 2019: 129

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 313,16851

Tavan Puan: 402,23869

Başarı Sıralaması : 136000

Kontenjan 2018 : 125+4

Yerleşen 2018 : 129

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,9661

Tavan Puan: 426,62134

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116608

Kontenjan 2017 : 125+4

Yerleşen 2017 : 129

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.